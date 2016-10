Huragan Matthew zabił już 69 osób na Haiti i Dominikanie

Do 69 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych huraganu Matthew, który przeszedł w ostatnich dniach nad Haiti i Dominikaną. Na nadejście żywiołu przygotowują się USA. Władze Florydy wezwały w czwartek do ewakuacji 1,5 mln mieszkańców tego stanu.

– Jeśli wahacie się, czy się ewakuować, pomyślcie o tych wszystkich, którzy zginęli – oświadczył gubernator Florydy Rick Scott. Żywioł ma dotrzeć na Florydę w piątek nad ranem.

– Martwimy się zwłaszcza o Palm Beach (na południowym wschodzie Florydy). To pierwszy obszar, który zostanie dotknięty przez huragan, stanie się to w najbliższych godzinach. Nie zostało dużo czasu – ostrzegł na konferencji prasowej.

Matthew, którego podmuchy sięgają obecnie 200 km na godzinę, jest zakwalifikowany jako huragan trzeciej kategorii w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona, ale według Krajowego Centrum Huraganów (NHC) może się wzmocnić do czwartej kategorii, gdy będzie się zbliżał do amerykańskich wybrzeży.

Oczekuje się, że poziom wody może wzrosnąć o 2,7 m, co według meteorologów grozi niszczycielskimi powodziami w najbliższych dniach u wybrzeży Florydy i Georgii.

– Nie surfujcie. Nie idźcie na plażę. To was zabije – mówił Scott.

Matthew to najpotężniejszy huragan na Karaibach od 2007 roku, gdy w regionie szalał Felix. We wtorek żywioł dotarł na Haiti, a następnie na wschodnią Kubę. Szybkość wiatru, któremu towarzyszą intensywne ulewy, dochodziła tam do 235 km na godzinę.

