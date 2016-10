Stan wyjątkowy w Georgii

Prezydent Barack Obama ogłosił w nocy z czwartku na piątek stan wyjątkowy w stanie Georgia z powodu zbliżającego się do południowo-wschodnich wybrzeży USA huraganu Matthew. Na Karaibach, według najnowszego bilansu, żywioł zabił ponad 340 osób.

Wcześniej w czwartek Obama ogłosił stan wyjątkowy na Florydzie i w Karolinie Południowej. Dzięki tej dezyzji władze tych trzech stanów będą mogły korzystać ze środków federalnych na walkę z żywiołem.

Matthew, którego podmuchy sięgają obecnie 235 km na godzinę, jest zakwalifikowany jako huragan czwartej kategorii w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona.

Władze wezwały w czwartek 2 mln mieszkańców Florydy, Georgii i Karoliny Południowej do ewakuacji w bezpieczne miejsca. „To wasza ostatnia szansa! Uciekajcie w bezpieczne miejsca, jak najdalej od plaż, gdyż tam wichura was zabije” - apelował do mieszkańców nadmorskich rejonów Florydy gubernator Scott.

Żywioł ma dotrzeć na Florydę w piątek nad ranem. Oczekuje się, że poziom wody może wzrosnąć o 2,7 m, co według meteorologów grozi niszczycielskimi powodziami w najbliższych dniach u wybrzeży Florydy i Georgii.

W zagrożonych stanach rozdawane są worki z piaskiem, otwarto bramki na autostradach, uruchomiono tymczasowe schroniska dla ludności. Drogi są zatłoczone, na stacjach benzynowych brakuje paliwa, a w supermarketach konserw i butelkowanej wody.

W regionie zamknięte są szkoły i lotniska, a niektóre szpitale ewakuowano. Odwołano setki lotów.

Matthew to najpotężniejszy huragan w regionie od 2007 roku, gdy na wybrzeżu szalał Felix. We wtorek żywioł dotarł na Haiti, a następnie na wschodnią Kubę. Według najnowszych informacji, na Haiti żywioł zabił co najmniej 339 osób. Cztery osoby zginęły na Dominikanie.

RP, PAP