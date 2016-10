W Gruzji rozpoczęły się wybory parlamentarne

W Gruzji rozpoczęły się w sobotę rano wybory parlamentarne.

73 ze 150 posłów zostanie wybranych w okręgach jednomandatowych, a pozostałych 77 mandatów zostanie rozdzielonych między partie polityczne, proporcjonalnie do liczby zdobytych przez nie głosów. Warunkiem udziału w rozdziale mandatów jest zdobycie co najmniej 5 proc. głosów. Do walki o głosy wyborców stanie w sobotę 21 partii politycznych i sześć bloków wyborczych.

W dalszym ciągu jedna piąta Gruzji (zbuntowane prowincje Abchazja i Południowa Osetia) jest okupowana przez rosyjskie wojska. Tempo wzrostu gospodarczego, sięgające dwa lata temu prawie 5 proc., w zeszłym roku spadło o połowę. Zaczęło za to rosnąć bezrobocie, a także i tak już wysokie ceny.

Pierwsze częściowe wyniki wyborów oczekiwane są w nocy z soboty na niedzielę.

RP, PAP