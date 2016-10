4 osoby ranne w ataku terrorystycznym w Jerozolimie

Cztery osoby zostały postrzelone w niedzielę rano w pobliżu przystanku tramwajowego we Wschodniej Jerozolimie - poinformowały izraelskie służby bezpieczeństwa.

Według policji terrorysta, krążący w samochodzie w pobliżu kwatery głównej policji we Wschodniej Jerozolimie, otworzył ogień w kierunku przechodniów. Uciekł do palestyńskiej dzielnicy miasta, gdzie został zatrzymany przez policjantów na motocyklach, którym udało się go "zneutralizować".

RS, PAP