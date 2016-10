USA: 29 osób rannych w katastrofie kolejowej

29 osób zostało rannych w sobote późnym wieczorem w rezultacie wykolejenia się pociągu podmiejskiego w pobliżu miejscowości New Hyde Park, na Long Island, w stanie Nowy Jork. Ruch pociągów na jednej z kluczowych linii został wstrzymany w obu kierunkach - poinformowała policja.

Rannych przewieziono do szpitali. Ich obrażenia nie zagrażają życiu. Na miejscu udzielono pomocy osobom, które doznały lżejszych obrażeń.

Według informacji policji, pociąg pasażerski zderzył się z pociągiem serwisowym w odległości ok. 32 km na wschód od Manhattanu. Nie jest jasne czy drugi pociąg był w ruchu.

Jak poinformował gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo, pociąg pasażerski złożony z 12 wagonów jechał w kierunku wschodnim przewożąc ok. 600 osób. W rezultacie zderzenia wykoleiły się trzy pierwsze wagony składu w odległości ok. 1 km od stacji New Hyde Park. Stacja znajduje się bezpośrednio przy granicy nowojorskiej dzielnicy Queens.

Był to kolejny wypadek kolejowy w rejonie nowojorskiej aglomeracji. Dziewięć dni temu inny pociąg podmiejski wypadł z szyn i uderzył w budynek stacji w Hoboken, w stanie New Jersey. Zginęła wówczas 1 osoba a ponad 100 zostało rannych.

