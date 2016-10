Niemcy: Z ministerstwa gospodarki do Nord Stream 2

Wpływowa urzędniczka niemieckiego ministerstwa gospodarki Marion Scheller przeszła do spółki Nord Stream 2 AG, należącej do rosyjskiego koncernu Gazprom, gdzie będzie odpowiedzialna za kontakty z rządem i parlamentem – podał w niedzielę „Die Welt”.

Scheller kierowała departamentem polityki energetycznej w resorcie gospodarki socjaldemokraty Sigmara Gabriela, który jest zwolennikiem budowy nowej magistrali gazowej z Rosji do Niemiec Nord Stream 2.

Będzie teraz zajmowała się kontaktami z rządem, parlamentem, organizacjami pozarządowymi i mediami. Spółce Gazpromu „udało się złowić wpływową lobbystkę” – ocenia redakcja, ostrzegając, że transfer jest kontrowersyjny i może prowadzić do konfliktu interesów.

„Die Welt” zwraca uwagę, że w ministerstwie Scheller zajmowała się m.in. projektami związanymi z realizowanym przez rząd zwrotem w polityce energetycznej i wspieraniem odnawialnych źródeł energii kosztem źródeł tradycyjnych, w tym gazu.

Polityk FDP Klaus Breil powiedział, że Scheller z pewnością ujawni nowemu pracodawcy aktualny stan prac prowadzonych w ministerstwie. Stowarzyszenie Kontrola Lobbystów nazwało decyzję urzędniczki oburzającą. – Gazprom będzie miał bezpośredni kontakt z rządem – powiedział rzecznik stowarzyszenia Timo Lange.

Nord Stream 2 i Scheller oświadczyli, że nie może być mowy o konflikcie interesów. Zaznaczyli, że o zmianie pracy został wcześniej poinformowany minister Gabriel. Ministerstwo nie miało żadnych zastrzeżeń – twierdzi Scheller.

Niedawno prasa ujawniła, że były kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder objął w lipcu kierownictwo rady dyrektorów Nord Stream 2 AG.

Gazociąg Nord Stream 2 ma powstać na dnie Bałtyku, równolegle do uruchomionego w 2011 roku gazociągu Nord Stream. Ma to być dwunitkowa magistrala gazowa o mocy przesyłowej 55 mld metrów sześciennych surowca rocznie z Rosji do Niemiec. Projektowi temu sprzeciwiają się Polska, kraje bałtyckie i Ukraina.

Schroeder, który kierował rządem Niemiec w latach 1998-2005, od 10 lat jest przewodniczącym komitetu akcjonariuszy (pełniącego rolę rady nadzorczej) pierwszego konsorcjum Nord Stream, które wybudowało gazociąg po dnie Morza Bałtyckiego, i prawdopodobnie zachowa to stanowisko.

RP, PAP