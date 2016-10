Huragan Nicole zbliża się do Bermudów

Huragan Nicole o szybkości wiatru dochodzącej do 185 km/godz, który zbliża się do Bermudów, przybiera na sile i został w środę zakwalifikowany do kategorii 3 - poinformowało amerykańskie Centrum ds. Huraganów w Miami.

Obecnie Nicole znajduje się w odległości ok. 335 km na południowy zachód od Bermudów i posuwa się na północy wschód.

Według prognoz meteorologów, huragan może jeszcze przybrać na sile. Oczekuje się, że Nicole przejdzie w pobliżu, lub nad archipelagiem Bermudów w czwartek.

RP, PAP