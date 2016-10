Rozejm z FARC do końca roku

Kolumbijski rząd przedłużył do 31 grudnia bieżącego roku rozejm z lewicowymi rebeliantami z Rewolucyjnych Sił Zbrojnych Kolumbii (FARC) – poinformował w czwartek prezydent Kolumbii Juan Manuel Santos.

Według Santosa, ponowne negocjacje w sprawie układu pokojowego muszą zostać szybko podjęte, ponieważ – jak dodał – „czas działa na niekorzyść pokoju i życia”.

Pod koniec września rząd prezydenta Santosa i rebelianci z FARC po prawie czterech latach rokowań, prowadzonych przy mediacji Kuby i Norwegii, podpisali porozumienie pokojowe mające zakończyć trwający od 52 lat konflikt zbrojny, który kosztował życie ponad 260 tys. osób, a 8 mln zmusił do opuszczenia swych domów.

Umowa nie została jednak zatwierdzona przez Kolumbijczyków w referendum 2 października. Wbrew sondażom, wskazującym na przewagę zwolenników porozumienia, obywatele niewielką większością odrzucili je, domagając się w nim zmian.

We wtorek rząd Kolumbii i druga co do wielkości partyzantka w kraju, Armia Wyzwolenia Narodowego (ELN), ogłosili, że 27 października rozpoczną oficjalne negocjacje pokojowe.

RP, PAP