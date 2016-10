12 osób zginęło w ataku IS na Synaju

Dwunastu członków egipskich służb bezpieczeństwa zginęło, a ośmiu zostało rannych w piątkowym ataku na punkt kontrolny na należącym do Egiptu półwyspie Synaj. Napastnikami byli dżihadyści z Państwa Islamskiego (IS) – poinformowały egipskie służby bezpieczeństwa.

Zamachowcy, których liczby nie podano, przeprowadzili atak przy użyciu karabinów szturmowych i broni ciężkiej.

Do ataku doszło w muhafazie Synaj Północny, ok. 40 km od miasta Bir al-Abd. Jak ocenia Agencja Reutera, to pierwszy tak duży atak w centralnej części półwyspu, która dotychczas nie była częstym atakiem islamistów.

Egipt stoi w obliczu rewolty na półwyspie Synaj, która nasiliła się po obaleniu w 2013 roku przez wojsko islamistycznego prezydenta Mohammeda Mursiego. Za rewoltą stoi lokalna organizacja dżihadystyczna Prowincja Synaj lojalna wobec IS. Dżihadyści zabili już setki egipskich policjantów i żołnierzy; zaczęli także atakować zachodnie cele w Egipcie.

Prezydent Abd el-Fatah es-Sisi, były dowódca armii, który doprowadził do obalenia Mursiego, uważa islamistycznych bojowników za zagrożenie dla istnienia kraju.

