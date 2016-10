Niemcy: 5 nowych korwet dla marynarki wojennej

Ze względu na swoje nowe zadania marynarka wojenna Niemiec (Deutsche Marine) ma w najbliższych latach otrzymać pięć nowych korwet za łącznie 1,5 mld euro – poinformowały w piątek dziennik „Sueddeutsche Zeitung” i tygodnik „Welt am Sonntag”.

– Jednostki i załogi Deutsche Marine po latach ich redukowania mają do wypełnienia bieżące zadania na przykład w Rogu Afryki czy w Libanie. Dlatego by sprostać wymaganiom polityki bezpieczeństwa w strefie Morza Bałtyckiego, na Morzu Śródziemnym i w wymiarze globalnym, koalicja rządowa zamierza zamówić dla Deutsche Marine pięć nowych korwet za 1,5 mld euro – oświadczyli cytowani przez oba pisma członkowie komisji budżetowej Bundestagu: socjaldemokrata Johannes Kahrs i chadek Eckhard Rehberg.

Dwie z tych korwet miałyby wejść do służby już w 2019 roku, a trzy pozostałe cztery lata później. Minister obrony Ursula von der Leyen z uznaniem powitała ten powstały w parlamencie plan. Jak powiedział „Welt am Sonntag” jej rzecznik, resort zna i popiera inicjatywę deputowanych, gdyż jest świadomy, że okręty takie są potrzebne. Koalicja zamierza włączyć kwestię korwet do debaty budżetowej w Bundestagu w pierwszej połowie listopada i przeprowadzić wtedy głosowanie nad zatwierdzeniem zamówienia.

Nowe okręty mają być modyfikacją posiadanych już przez Deutsche Marine pięciu korwet typu K 130. Jednostki te, mniejsze i sprawniejsze w manewrowaniu niż fregaty, przewidziane są przede wszystkim do działań na wodach przybrzeżnych i akwenach peryferyjnych w rodzaju Morza Bałtyckiego. Dlatego ich zamówienie może być rozumiane także jako sygnał pod adresem Rosji – wskazuje „Sueddeutsche Zeitung”.

