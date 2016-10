Rosja i Indie podpisały porozumienia m.in. w sprawie obronności

16 porozumień w dziedzinie m.in. obronności, wydobycia ropy naftowej i energetyki podpisały delegacje Indii i Rosji w sobotę w obecności premiera Narendry Modiego i prezydenta Władimira Putina w indyjskim Goa, gdzie w weekend odbywa się szczyt krajów BRICS.

Jak podaje agencja dpa, podpisane kontrakty wojskowe dotyczą m.in. dostarczenia do Indii rosyjskich systemów rakiet S-400 Triumf. Rakiety ziemia – powietrze o zasięgu 400 km mogą być wykorzystywane do zestrzeliwania samolotów bojowych i pocisków manewrujących. Według indyjskiej telewizji NDTV, do Indii mają trafić cztery takie systemy za łączną kwotę 5,3 mld euro.

Ponadto Indie zamierzają kupić od Rosji 200 śmigłowców bojowych Kamow Ka-226T oraz cztery fregaty projektu 1135.6, które mają być produkowane w Indiach przez specjalnie powołaną do tego indyjsko-rosyjską spółkę.

Inne podpisane w sobotę porozumienia dotyczą m.in. pogłębienia współpracy w dziedzinie lotów kosmicznych oraz inteligentnego zarządzania miastami.

RS, PAP