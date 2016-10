Czechy: Rządząca koalicja zachowa większość w Senacie

Trzy partie tworzące koalicję rządzącą w Republice Czeskiej zachowają większość w Senacie. Będą mieć w izbie wyższej parlamentu 48 z 81 senatorów – podały w sobotę czeskie media. Według nich, najlepiej w wyborach wypadli chrześcijańscy demokraci.

W trakcie głosowania, które zakończyło się w sobotę, wyborcy decydowali o składzie jednej trzeciej Senatu i wszystkich 13 – poza stołeczną Pragą – rad krajów (województw).

Wchodzący w skład koalicji chrześcijańscy demokraci zwyciężyli, co czyni ich drugą w izbie wyższej siłą polityczną po głównej partii koalicji – Czeskiej Partii Socjaldemokratycznej (CSSD).

Według czeskich mediów CSSD, mimo kiepskich wyników w drugiej turze głosowania, będzie mieć w Senacie wciąż najwięcej, bo 25 senatorów, Unia Chrześcijańsko- Demokratyczna – Czechosłowacka Partia Ludowa (KDU-CSL) – 15, a ANO – ośmiu.

Reuters pisze, że jest mało prawdopodobne, by wyniki wyborów do Senatu zachwiały koalicją rządzącą, chociaż jednocześnie zauważa, że to może oznaczać utratę popularności CSSD premiera Bohuslava Sobotki na rok przed wyborami do Izby Poselskiej. Agencje zwracają uwagę na niską frekwencję w drugiej turze wyborów, która wyniosła 15,38 proc.

Pierwsza tura wyborów odbyła się 7-8 października, a druga – 14-15 października.

RS, PAP