Rosja zaatakuje siły IS uciekające z Mosulu

Rosja zaatakuje dżihadystów z Państwa Islamskiego (IS) uciekających z Mosulu na północy Iraku na terytorium Syrii – ostrzegł we wtorek rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow. Zapewnił, że Rosja bacznie przygląda się operacji odzyskania Mosulu.

– Oczywiście, że obserwujemy tę operację [zbrojną], ponieważ jesteśmy zainteresowani pokonaniem tzw. IS – podkreślił Ławrow.

W nocy z niedzieli na poniedziałek premier Iraku Hajder al-Abadi ogłosił początek długo oczekiwanej ofensywy na Mosul, mającej na celu przejęcie ostatniego wielkiego bastionu IS w Iraku. Położone w północnym Iraku miasto pozostaje w rękach dżihadystów od czerwca 2014 roku, kiedy to ogłosili oni utworzenie kalifatu pod nazwą Państwo Islamskie na zdobytych terytoriach irackich i syryjskich.

Działania irackich sił rządowych, które idą na Mosul od południa i są wspierane z powietrza przez międzynarodową koalicję antydżihadystyczną pod wodzą USA, są koordynowane z działaniami oddziałów kurdyjskich. Kurdyjscy peszmergowie posuwają się naprzód w kierunku wsi kontrolowanych przez dżihadystów na wschód od Mosulu.

– Okrążenie miasta nie jest pełne. Nie wiemy, z jakiego powodu. Może nie można było tego dokonać. Mamy nadzieję, że po prostu nie mogli [zamknąć okrążenia], a nie, że nie chcieli – ocenił szef rosyjskiej dyplomacji.

Ławrow podkreślił, że istnieje korytarz, którym dżihadyści mogą uciekać z Mosulu do Syrii. Zapowiedział, że Rosja będzie „oceniać sytuację i podejmować działania zarówno polityczne, jak i wojskowe, jeżeli do tego dojdzie”. Wyraził też nadzieję, że na ten problem zwrócą uwagę Stany Zjednoczone, które „aktywnie uczestniczą w operacji przejęcia Mosulu”.

Ławrow ocenił, że ofensywa mająca na celu zdobycie Mosulu jest bardzo trudna, ponieważ biorą w niej udział różne siły, które rywalizują ze sobą o to, kto pierwszy wkroczy do miasta. Dodał, że odbicie go z rąk IS będzie wymagało przeprowadzenia licznych nalotów z powietrza. Porównał ją tym samym do działań w Aleppo w północno-zachodniej Syrii.

