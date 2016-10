Syryjska armia wycofała się, by rebelianci mogli opuścić Aleppo

MSZ Syrii poinformowało, że armia syryjska wycofała się z pozycji w Aleppo, by umożliwić rebeliantom opuszczenie obleganego miasta dwoma wyznaczonymi korytarzami przed zapowiedzianą na czwartek przerwą humanitarną.

„Rząd sięgnie po wszelkie środki, by ustabilizować sytuację w Aleppo i przetransportować cywilów bez ograniczeń oraz dostarczyć pomoc humanitarną” – podał syryjski resort w oświadczeniu odczytanym w państwowej telewizji.

Przygotowano transport dla ludności cywilnej, rannych oraz bojowników z ich bronią – dodano.

11-godzinne wstrzymanie walk w Aleppo ma zacząć obowiązywać w czwartek o godz. 8 (godz. 7 w Polsce), by umożliwić rebeliantom opuszczenie miasta i przejście na inne tereny znajdujące się pod kontrolą sił zbrojnej opozycji. We wtorek lotnictwo rosyjskie i syryjskie wstrzymało naloty w rejonie tego miasta, by umożliwić przygotowania do czwartkowej przerwy humanitarnej.

Rebelianci nie zgadzają się jednak na wyjście z Aleppo, określając ofertę władz jako zaproszenie do kapitulacji. Dla cywilów żądają utworzenia korytarza humanitarnego nadzorowanego przez ONZ.

RP, PAP