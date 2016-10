Siły irackie i Kurdowie kontynuują ofensywę

Elitarne jednostki armii irackiej i bojownicy kurdyjscy kontynuowali w czwartek ofensywę, której celem jest wyparcie dżihadystów z małych miejscowości wokół Mosulu na północy Iraku, ostatniego wielkomiejskiego bastionu Państwa Islamskiego (IS) w tym kraju.

Ostrzał artyleryjski wiosek położonych w odległości ok. 20 km na północ i na wschód od Mosulu rozpoczął się o godz. 6.00 czasu miejscowego (godz. 4.00 w Polsce). Pojawiły się też śmigłowce – relacjonują obecni tam reporterzy Agencji Reutera.

Premier Iraku Hajder al-Abadi powiedział, że siły irackie idą na Mosul „szybciej niż myśleliśmy i szybciej niż planowano”.

Nad kilkoma wioskami pojawiły się kłęby gęstego, czarnego dymu. Agencja Reutera pisze, że prawdopodobnie płonie tam ropa, którą dżihadyści podpalają, żeby ich ruchy nie były widoczne z powietrza.

Rząd w Bagdadzie w poniedziałek ogłosił ofensywę na Mosul – drugie co do wielkości miasto irackie, które dżihadyści z IS opanowali dwa lata temu. Z Wielkiego Meczetu w Mosulu proklamowali kalifat obejmujący kontrolowane przez nich obszary Iraku i Syrii.

RS, PAP