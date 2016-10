Belgia podtrzymała sprzeciw wobec CETA

Belgijski region Walonia podtrzymał w czwartek wieczorem swój sprzeciw wobec umowy handlowej CETA między UE a Kanadą – podały media. Z tego powodu bez porozumienia zakończyło się nadzwyczajne spotkanie ambasadorów państw UE w sprawie CETA.

Rząd federalny Belgii potrzebuje zgody regionów i wspólnot językowych kraju, by podpisać umowę między Unią a Kanadą. Sprzeciw liczącej nieco ponad 3 mln mieszkańców francuskojęzycznej Walonii grozi fiaskiem CETA.

Według unijnych dyplomatów, pozostałe kraje UE były gotowe wprowadzić zmiany do dołączonej do umowy z Kanadą deklaracji interpretacyjnej, aby uspokoić obawy Walonii i pomóc rządowi belgijskiemu uzyskać mandat od regionów do podpisania porozumienia. Postanowiono m.in., że deklaracja stanie się dokumentem prawnie wiążącym oraz zapisano w niej, że umowa nie może mieć wpływu na regulacje dotyczące spraw społecznych, jak np. ochrona praw pracowniczych czy ubezpieczenia.

Dzisiaj ma zebrać się parlament Walonii i nie jest wykluczone, że w tym dniu po południu ponownie spotkają się ambasadorowie państw unijnych.

CETA ma być tematem dzisiejszych obrad szczytu UE, który trwa w Brukseli. Jeżeli przed końcem szczytu udałoby się znaleźć wyjście z impasu, to przywódcy „28” mogliby dać zielone światło do podpisania przez Unię umowy z Kanadą 27 października.

RP, PAP