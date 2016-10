Syria: Przygotowania do odcięcia Ar-Rakki

Szef Pentagonu Ash Carter, który wziął udział w Paryżu w spotkaniu ministrów obrony państw wchodzących w skład koalicji walczącej z IS, powiedział, że rozpoczęły się przygotowania do operacji odcięcia Ar-Rakki, syryjskiego bastionu dżihadystów.

Tematem spotkania była też trwająca od ponad tygodnia ofensywa sił koalicji międzynarodowej na iracki Mosul oraz metody powstrzymania dżihadystów z Państwa Islamskiego (IS), którzy mogą uciekać z Mosulu do Ar-Rakki.

W Paryżu kwestie te omawiali ministrowie obrony 13 państw uczestniczących w koalicji, w tym Francji, USA, Wielkiej Brytanii, Kanady i Australii.

Prezydent Francji Francois Hollande powiedział, otwierając wtorkowe spotkanie, że celem ofensywy w Iraku nie jest wyłącznie odbicie kontrolowanego przez IS miasta, „ale też zapobieganie skutkom upadku Mosulu”.

„Musimy zachować czujność wobec ryzyka powrotu zagranicznych dżihadystów do krajów ich pochodzenia” oraz wobec tych bojowników, którzy będą usiłowali przebić się do Rakki. – Musimy ich zidentyfikować. A to oznacza, że musimy dzielić się informacjami naszych wywiadów. To absolutna konieczność – dodał Hollande.

Carter zapowiedział jednak, że planowanie działań wokół Rakki potrwa jeszcze jakiś czas, ponieważ sytuacja w Syrii jest znacznie bardziej skomplikowana niż w Iraku.

RS, PAP