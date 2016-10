W ofensywie na Mosul zabito już 800-900 dżihadystów

Podczas trwającej ofensywy irackich sił – wspieranych przez lotnictwo koalicji międzynarodowej – na kontrolowany przez Państwo Islamskie Mosul zabito już 800-900 dżihadystów – powiedział w czwartek generał Joseph Votel, szef Centralnego Dowództwa USA.

– Szacujemy, że w ramach operacji rozpoczętej półtora tygodnia temu zginęło około 800-900 bojowników IS – oświadczył szef CENTCOM w rozmowie z AFP.

Generał podkreślił jednak, że trudno jest podać dokładne dane, ponieważ dżihadyści przemieszczają się wokół Mosulu i starają się mieszać z ludnością cywilną.

Agencja AFP zaznacza, że bojownicy IS nie mają już zdolności przemieszczania się w większych grupach, przez co trudniej im uzupełnić straty, gdy są one poważne. Jednak wciąż mają możliwości ruchu w małych grupach.

Od 17 października trwa ofensywa ok. 30 tys. żołnierzy irackich i Kurdów na Mosul wspierana przez lotnictwo koalicji pod wodzą USA. Wyzwalane są kolejne miejscowości wokół tego miasta na północy Iraku. Mosul to ostatni bastion IS w tym kraju; to tam w czerwcu 2014 roku lider IS Abu Bakr al-Bagdadi proklamował kalifat na okupowanych terenach w części Iraku i Syrii.

AFP zaznacza, że opór dżihadystów prawdopodobnie będzie większy, gdy irackie siły będą chciały wkroczyć do miasta. Według najnowszych szacunków amerykańskiej armii w samym Mosulu przebywa 3-5 tys. bojowników IS, a 1-2 tys. dżihadystów jest rozproszonych wokół miasta, by opóźniać wejście do miasta sił rządowych.

RS, PAP