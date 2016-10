Orban o pozwaniu KE ws. kwot uchodźców

Premier Węgier Viktor Orban stwierdził w piątek, że pozwie Komisję Europejską, jeśli nie zrezygnuje ona z obowiązkowych kwot osiedlania uchodźców. Szef węgierskiego rządu poinformował o tym w Radiu Kossuth.

Orban oświadczył, że na szczycie UE w zeszłym tygodniu powstała sytuacja patowa, gdyż Komisja Europejska nie zarzuciła koncepcji kwot. Przewodnicząca UE Słowacja ma do grudnia przedstawić propozycję w tej sprawie.

Jeśli na tej podstawie uda się doprowadzić do rezygnacji z kwot, to dobrze, ale jest też możliwe, że sytuacja patowa się utrzyma i duże państwa unijne „będą chciały nam wepchnąć do gardła obowiązkowe kwoty osiedlania” – powiedział Orban. W takiej sytuacji „nie zrealizujemy (decyzji UE) i pozwiemy Komisję" – oświadczył.

– Dojdzie do poważnej batalii prawnej dotyczącej tego, czy można narzucać obcych ludzi mieszkańcom państwa członkowskiego UE wbrew jego woli - ostrzegł, oceniając, że „walka będzie zacięta i do tego potrzebujemy konstytucji”.

RS, PAP