Szyicka milicja włącza się do walk o Mosul

Szyicka milicja Haszid Szaabi, wspierana przez Iran, poinformowała w sobotę, że w ramach walk o Mosul rozpoczęła ofensywę na Tall Afar. Zaangażowanie tego irackiego ugrupowania w walkę wzbudzi niepokój USA i innych członków koalicji przeciw IS - komentują agencje.

Tall Afar to miasto położone niespełna 50 km na zachód od Mosulu, który siły irackie starają się wyzwolić spod kontroli Państwa Islamskiego (IS). Ofensywa Haszid Szaabi ma zablokować dżihadystom możliwość przebicia się do Syrii, a zwłaszcza Ar-Rakki, kolejnego bastionu IS, a także odciąć trasy zaopatrzenia dla bojowników w Rakce i Mosulu.

Oczekuje się, że wyszkoleni przez Iran bojownicy Haszid Szaabi odegrają ważną rolę w walce o Mosul, która może się przerodzić w najtrudniejszą bitwę w Iraku od inwazji USA w 2003 roku - prognozuje Reuters.

Agencja zwraca jednak uwagę, że udział szyickiej milicji wspieranej przez Iran zaniepokoi Amerykanów i większość krajów zaangażowanych w koalicję walczącą z IS - rosną bowiem obawy, że prócz walki z dżihadystami, może się ona również zwrócić przeciw sunnickiej ludności w rejonie Mosulu.

Według AFP również iraccy Kurdowie oraz sunnici są przeciwni udziałowi Haszid Szaabi w tej kampanii. Zaniepokojona jest też Turcja, ponieważ w Tall Afar mieszka spora populacja Turkmenów.

Ankara zapowiedziała już, że ma obowiązek chronić Turkmenów i sunnickich Arabów, którzy mieszkają w tamtym rejonie. Turcy obawiają się, że szyickie bojówki mogą dopuścić się aktów przemocy wobec tych grup.

RS, PAP