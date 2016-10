Troje członków załogi ISS powróciło na Ziemię

Kapsuła Sojuz z trzema członkami załogi Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), Amerykanką Kate Rubins, Rosjaninem Anatolijem Iwaniszynem i Japończykiem Takuyą Onishim, wylądowała w niedzielę rano w Kazachstanie - podało rosyjskie centrum kontroli lotów.

Rubins, Iwaniszyn i Onishi spędzili na ISS 115 dni. Podczas misji przeprowadzili ok. 40 eksperymentów naukowych. Lot powrotny trwał ok. 3,5 godz., od chwili odcumowania do wylądowania w Kazachstanie.

Iwaniszyn, który jako pierwszy opuścił kapsułę, zapewnił, że „wszyscy są w świetnej formie”.

Rubins była pierwszą kobietą na ISS, od kiedy Włoszka Samantha Cristoforetti, posiadaczka rekordu długości pobytu kobiety w kosmosie (199 dni), wróciła na Ziemię w czerwcu 2015 roku.

Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej pozostali rosyjscy kosmonauci Siergiej Ryżykow i Andriej Borysenko oraz amerykański astronauta Shane Kimbrough, którzy dotarli tam 21 października po dwudniowym locie.

RS, PAP