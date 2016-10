Francja kończy misję wojskową w RŚA

Francja kończy trwającą od 2013 roku misję wojskową w Republice Środkowoafrykańskiej (RŚA) - poinformował minister obrony Jean-Yves Le Drian. Zadaniem misji wojskowej „Sangaris” było zapobiegnięcie ludobójstwu i przywrócenie pokoju.

Przed wyjazdem do stolicy RŚA, Bangi, Le Drian wystąpił w Zgromadzeniu Narodowym w Paryżu, by wyjaśnić powody, dla których misja wojskowa zostanie przerwana.

– Kończymy tę operację, ponieważ okazała się sukcesem. Udało się uniknąć masowych mordów (...), ułatwić proces pojednania pomiędzy wspólnotami, przywrócić (sprawne) państwo, przeprowadzić wybory prezydenckie i parlamentarne – wyliczył minister.

Zdaniem Le Driana, francuscy żołnierze muszą jednak zakończyć swe operacje, a teraz „przyszła kolej na siły środkowoafrykańskie i misję ONZ”.

W RŚA nadal dochodzi jednak do zamieszek; kolejne, w których zginęło 35 osób, wybuchły w niedzielę, kiedy do Bangi przyjechał Le Drian, by oznajmić koniec operacji „Sangaris”.

Toteż francuski minister zapewnił deputowanych w Zgromadzeniu Narodowym w Bangi, że koniec misji „nie oznacza końca relacji wojskowych między Francją a Republiką Środkowoafrykańską”. W RŚA Paryż pozostawi mały, liczący 350 żołnierzy, dobrze uzbrojony kontyngent wojskowy. Jak dodał minister, „armia francuska będzie mniej widoczna, ale będzie obecna, aktywna i czujna”.

RS, PAP