Premier Iraku: Bojownicy IS poddadzą się lub zginą

Premier Iraku Hajder al-Abadi wezwał kontrolujących Mosul dżihadystów z Państwa Islamskiego (IS), by poddali się irackim siłom, które prowadzą ofensywę na to miasto - informuje we wtorek portal BBC. - Nie mają wyboru. Poddadzą się lub zginą - mówił premier.

W wyemitowanej w poniedziałek wypowiedzi dla państwowej telewizji Abadi oświadczył: "Otoczymy Daesz (arabski akronim IS) ze wszystkich stron. (...) Nie będą mieli drogi ucieczki".

We wtorek elitarne jednostki irackich sił, nacierające na Mosul od wschodu, przystąpiły do ataku na dżihadystów w Gogdżali, na przedmieściach Mosulu. To ostatnia miejscowość, którą muszą wyzwolić przed wkroczeniem do samego Mosulu. Dzień wcześniej z rąk bojowników IS udało się przejąć pobliską Bazwaję.

W Gogdżali trwają walki - irackie wojsko ostrzeliwuje z artylerii i broni maszynowej pozycje dżihadystów, którzy - chcąc zatrzymać siły rządowe - odpowiadają pociskami przeciwpancernymi.

W poniedziałek agencja Reutera informowała, że irackie oddziały wkroczyły już do Mosulu i walczą w dzielnicy Al-Karama na wschodzie. Jednak AFP zacytowała słowa jednego z dowódców elitarnych jednostek irackiej armii, Abdelwahaba al-Saadiego, który zdementował te doniesienia. - Nie weszliśmy do dzielnicy Al-Karama, nasze siły są w Gogdżali - oświadczył.

Jeśli uda się przejąć Gogdżali, irackie oddziały po raz pierwszy będą mogły wkroczyć do Mosulu, który jest w rękach dżihadystów od 2014 roku. Według różnych źródeł w mieście przebywa 3-8 tys. bojowników IS.

RS, PAP