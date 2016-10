W.Brytania: Od 2013 roku udaremniono 12 terrorystycznych spisków

Dyrektor generalny brytyjskiej służby bezpieczeństwa (MI5) Andrew Parker powiedział w poniedziałek, że policja i kontrwywiad udaremniły od czerwca 2013 roku 12 terrorystycznych spisków.

"Dzisiaj najbardziej widoczne zagrożenie stwarza terroryzm, a szczególnie terroryzm uprawiany przez Państwo Islamskie w Iraku i Lewancie (IS) lub inaczej Daesz (arabski akronim nazwy Państwo Islamskie) w Syrii" - stwierdził Parker w wypowiedzi na dorocznej konferencji Royal Society. Część jego wypowiedzi zamieszczono na internetowej stronie MI5.

"Razem z MI6 (wywiad), GCHQ (Centrala Łączności Rządowej – brytyjska służba specjalna, zwana wywiadem/rozpoznaniem elektromagnetycznym, elektronicznym, radioelektronicznym, radiowym itp.) i policją, MI5 udaremniła od czerwca 2013 roku 12 spisków" terrorystycznych - powiedział Parker, który szefem służby bezpieczeństwa został w kwietniu 2013 r. Dyrektor generalny nie ujawnił jednak żadnych szczegółów.

Szef MI5 mówił o skomplikowanych umiejętnościach niezbędnych w służbie bezpieczeństwa, aby mogła ona dotrzymać kroku w gwałtownie zmieniającym się świecie.

Wezwał sektor naukowy i technologiczny do dalszej pracy i zaznaczył, że wszystkie sukcesy MI5 opierają się na innowacyjności, talentach i umiejętnościach pionu IT, naukowców i specjalistów różnych technologii. Dodał, że umiejętności te coraz bardziej są potrzebne przy zwalczaniu zagrożeń, z jakimi ma do czynienia Wielka Brytania.

RS, PAP