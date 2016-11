Mosul: Siły rządowe odbiły budynek telewizji

Elitarne jednostki irackiej armii odbiły z rąk bojowników Państwa Islamskiego (IS) budynek państwowej telewizji na przedmieściach Mosulu, na północy Iraku - oświadczył jeden z dowódców tych oddziałów.

Wcześniej informowano, że iracka armia nacierająca na Mosul od wschodu w ramach ofensywy na kontrolujących to miasto bojowników IS przystąpiła do ataku na Gogdżali, na przedmieściach Mosulu. To ostatnia miejscowość, którą muszą wyzwolić przed wkroczeniem do samego Mosulu.

Agencja Reutera oceniała, że jeśli uda się przejąć Gogdżali, irackie oddziały po raz pierwszy będą mogły wkroczyć do Mosulu, który jest w rękach dżihadystów od 2014 roku. Według różnych źródeł w mieście przebywa 3-8 tys. bojowników IS.

Od 17 października irackie siły bezpieczeństwa i kurdyjscy bojownicy (peszmergowie) prowadzą ofensywę na Mosul, będący ostatnim bastionem IS w Iraku. Z powietrza wspiera ich koalicja pod dowództwem USA. W sobotę do walk o miasto włączyły się proirańskie szyickie milicje w Iraku, mające na celu odcięcie drogi między Mosulem a Ar-Rakką, głównym bastionem IS w Syrii.

RS, PAP