Kreml: możliwe wznowienie nalotów na Aleppo

Rosja nie będzie mogła przedłużyć moratorium na naloty na Aleppo na północnym zachodzie Syrii, jeśli rebelianci, którzy kontrolują wschodnie dzielnice miasta, będą kontynuowali ataki na siły reżimu – powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

– W tej chwili trwa przerwa, jest umożliwione opuszczenie wschodniego Aleppo przez ludność cywilną, są spełnione warunki [dostarczania – PAP] pomocy humanitarnej – powiedział Pieskow dziennikarzom.

– Ale to wszystko będzie niemożliwe, jeśli terroryści będą kontynuowali ogień na dzielnice [zachodnie – PAP] i drogi pomocy humanitarnej, jeśli będą atakować i dalej chować się za ludzkimi tarczami. To nie pozwoli na kontynuowanie przerwy humanitarnej – dodał Pieskow.

Z kolei minister obrony Rosji Siergiej Szojgu oskarżył we wtorek rebeliantów, że każdego dnia strzelają do „dziesiątek cywilów”, którzy próbują skorzystać z ustanowionych przez Rosjan korytarzy humanitarnych, by opuścić wschodnie dzielnice Aleppo.

Zdaniem Szojgu, przez takie działania rebeliantów oddala się perspektywa politycznego rozwiązania konfliktu w Syrii.

