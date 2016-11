Rosja: Przerwa humanitarna w nalotach na Aleppo

Rosyjskie ministerstwo obrony ogłosiło w środę, że w piątek od godziny 9.00 do 19.00 w Aleppo na północnym zachodzie Syrii będzie obowiązywać „humanitarne” zawieszenie broni. Decyzję w tej sprawie podjął prezydent Rosji Władimir Putin – dodano.

We wtorek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow ostrzegał, że Moskwa nie będzie mogła przedłużyć moratorium na naloty na Aleppo, jeśli rebelianci, którzy kontrolują wschodnie dzielnice miasta, będą kontynuowali ataki na siły reżimu.

– Aby uniknąć niepotrzebnych ofiar, minister obrony Siergiej Szojgu, na wniosek głównodowodzącego armii Federacji Rosyjskiej Władimira Putina, postanowił wprowadzić 4 listopada w godzinach 9.00-19.00 „przerwę humanitarną” – poinformował resort obrony cytowany przez agencję Interfax.

Rosyjski sztab generalny ze swej strony zwrócił się do rebeliantów, aby wykorzystali tę przerwę do złożenia broni i wycofania swych sił z miasta. Aby umożliwić im opuszczenie Aleppo, utworzono dwa korytarze ewakuacyjne – dodał sztab rosyjskiej armii. Jeden z nich będzie prowadził w kierunku granicy syryjsko-tureckiej, a drugi do prowincji Idlib. Dodano, że poza tymi szlakami ewakuacji będą funkcjonować też korytarze dla ludności cywilnej.

Oceniając sytuację w Aleppo, szef sztabu generalnego rosyjskiej armii gen. Walerij Gierasimow podkreślił, że rebelianci walczący w tym mieście nie będą mieli szansy wydostać się z okrążenia.

– Terroryści ponieśli ciężkie straty w ludziach, sprzęcie i uzbrojeniu i nie mają szans na ucieczkę z miasta – dodał.

