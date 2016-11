Szwajcaria: Zatrzymano imama, który wzywał do przemocy

Szwajcarska policja zatrzymała osiem osób, w tym etiopskiego imama. W jego meczecie przeprowadziła rewizję. Imam jest podejrzewany o nawoływanie do zabijania muzułmanów nieuczestniczących w modłach – poinformowała w środę prokuratura.

W ramach porannej operacji policja dokonała przeszukania w meczecie An Nur w mieście Winterthur na północy kraju i mieszkaniach trzech osób.

Jak poinformowano, w kazaniu wygłoszonym 21 października imam miał wzywać do donoszenia na muzułmanów, którzy odmawiają udziału we wspólnych modlitwach, i do ich zabijania. Prokuratura wszczęła śledztwo, w centrum którego znalazł się właśnie imam i trzy inne osoby.

W osobnym komunikacie policja w Zurychu podała, że zatrzymano czterech innych mężczyzn w wieku od 23 do 35 lat, z krajów takich jak Algieria i Tunezja.

Ludzie ci przebywali w meczecie w czasie, gdy była przeprowadzana rewizja, i są podejrzewani o to, że przebywają w Szwajcarii nielegalnie – oznajmiła rzecznik prokuratury Corinne Bouvard. Sprecyzowała, że ci czterej mężczyźni najprawdopodobniej nie są powiązani z imamem i trzema zatrzymanymi, których narodowości nie podano.

Według Bouvard, dotychczas prokuratura nie znalazła dowodów na powiązania między zatrzymanymi a jakimikolwiek międzynarodowymi ugrupowaniami ekstremistycznymi.

Tymczasem lokalne media poinformowały o podejrzeniach, że meczet An Nur ma powiązania z radykalnym islamizmem, a kilku młodych mężczyzn, którzy do niego uczęszczali, miało dołączyć do Państwa Islamskiego w Syrii i Iraku.

RS, PAP