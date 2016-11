Katastrofa kolejowa w Pakistanie

Do co najmniej 17 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych kolizji dwóch pociągów, do której doszło w czwartek w mieście Karaczi na południu Pakistanu - poinformowały pakistańskie władze. Około 50 osób zostało rannych.

Według źródeł medycznych pięć osób jest w stanie krytycznym.

Do kolizji doszło na przedmieściach Karaczi między pociągami linii kolejowych Zakaria Express i Fareed Express. Jeden pociąg najechał na tył drugiego - sprecyzował przedstawiciel kolei.

Infrastruktura kolejowa w Pakistanie jest przestarzała i często niesprawna.

W połowie września w wyniku zderzenia pociągu pasażerskiego i towarowego zginęło co najmniej sześć osób, a ponad 150 zostało rannych. W lipcu 2005 roku w zderzeniu pociągów w prowincji Sindh zginęło blisko 130 osób, a kilkaset zostało rannych.

