Państwo Islamskie wyraża pewność w zwycięstwo

Po raz pierwszy od rozpoczęcia ofensywy sił irackich na Mosul przywódca tzw. Państwa Islamskiego Abu Bakr al-Bagdadi w opublikowanym w czwartek nagraniu wyraził przekonanie w zwycięstwo bojowników IS.

- Ta wojna totalna i wielki dżihad, który prowadzi obecnie Państwo Islamskie tylko pogłębia naszą wiarę i przekonanie, że wszystko, co się teraz dzieje, jest preludium do zwycięstwa - powiedział al-Bagdadi w nagraniu, które jego zwolennicy zamieścili w internecie.

Lider IS zwrócił się do mieszkańców prowincji Niniwa, której stolicą jest główny cel trwającej od połowy października ofensywy - Mosul, by walczyli "z wrogami Boga", a do zamachowców samobójców zaapelował, by "siali spustoszenie w krajach niewiernych".

Al-Bagdadi zachęcał również swych zwolenników do przeprowadzania ataków w Arabii Saudyjskiej, która "wspiera niewiernych w walce z Państwem Islamskim". Zaapelował, by obierać za cel m.in. siły bezpieczeństwa, urzędników państwowych i członków rodziny królewskiej.

Agencja Reutera podkreśla, że prawdziwość nagrania nie została potwierdzona.

RS, PAP