Irlandia: Łotysz oskarżony o zabójstwo Polaka

24-letni Łotysz Rihards L. został w czwartek formalnie oskarżony o zabójstwo 31-letniego Polaka Arkadiusza C., który zmarł w wyniku ataku w Longford na północy Irlandii - poinformowały lokalne media.

Arkadiusz C. został raniony nożem w klatkę piersiową we wtorek około południa w pobliżu centrum handlowego w Longford. Ciężko ranny został przetransportowany do lokalnego szpitala Midland Regional Hospital Mullingar, gdzie zmarł.

Zgodnie z czwartkową decyzją sądu napastnik pozostanie w areszcie do czasu zaplanowanej na 10 listopada rozprawy. W tym czasie będzie poddany badaniom psychiatrycznym.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami uzyskanymi przez PAP sprawa nie jest traktowana jako przestępstwo na tle nienawiści narodowościowej.

