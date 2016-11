Niemcy: 26-latek skazany jako terrorysta z IS

26-letni Niemiec został w czwartek skazany przez sąd w Duesseldorfie (Nadrenia Północna-Westfalia) na cztery i pół roku więzienia za działalność terrorystyczną, m.in. za przyłączenie się do Państwa Islamskiego (IS) – informuje agencja dpa.

W Syrii mężczyzna wstąpił najpierw w szeregi islamistycznej milicji Dżunud asz-Szam (Żołnierze Lewantu), a następnie związał się z dżihadystami z IS.

Dwaj inni oskarżeni w tym procesie zostali skazani na karę dwóch lat i dziewięciu miesięcy więzienia za przyłączenie się do Dżunud asz-Szam.

Wszyscy trzej udali się do Syrii w 2003 roku. Dwaj w tym samym roku opuścili Syrię i nie angażowali się potem w działalność terrorystyczną. 26-latek wstąpił natomiast w szeregi Państwa Islamskiego.

Z informacji agencji dpa wynika, że on także opuścił Syrię, ale powrócił do tego kraju na kilka tygodni w 2014 roku jako bojownik IS. W 2015 roku dwukrotnie próbował przedostać się do dżihadystów w Syrii.

Wyrok nie jest prawomocny.

RS, PAP