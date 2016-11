Siły rządowe odbiły sześć dzielnic wschodniego Mosulu

Elitarne jednostki artyterrorystyczne irackich sił rządowych odbiły z rąk dżihadystów z Państwa Islamskiego (IS) sześć dzielnic wschodniego Mosulu. Walki spowodowały duże straty w szeregach bojowników IS – oświadczyła w piątek iracka armia.

Według komunikatu, siły rządowe przejęły dzielnice: Al-Karama, Al-Kadra, Al-Malajin, As-Samah, Al-Karkukli i Al-Kuds. Żołnierze umieścili na budynkach irackie flagi.

Oficer elitarnych oddziałów irackich sił powiedział w rozmowie z Agencją Reutera, że bojownicy IS w Mosulu są już prawie otoczeni. Od 17 października irackie siły bezpieczeństwa i kurdyjscy bojownicy (peszmergowie) prowadzą ofensywę na Mosul, będący ostatnim bastionem IS w Iraku. Z powietrza wspiera ich koalicja pod dowództwem USA. W sobotę do walk o miasto włączyły się proirańskie szyickie milicje w Iraku, mające na celu odcięcie drogi między Mosulem a Ar-Rakką – głównym bastionem IS w Syrii.

Ludność miasta szacowana jest na ok. 1,5 mln osób. Według różnych źródeł, przebywa tam 3-8 tys. bojowników IS.

