Szydło rozmawiała z premierami Chin, Łotwy i Serbii

W sobotę premier Beata Szydło w Rydze, przed szczytem Chiny-Europa Środkowo-Wschodnia, spotkała się z premierami Chin - Li Keqiangiem, Łotwy - Marisem Kuczinskisem i Serbii - Aleksandrem Vucziciem. Szefowa Rady Ministrów będzie też rozmawiała z premierem Chorwacji.

Tematem rozmów z premierami Łotwy i Serbii była współpraca regionalna, w tym kwestie związane z bieżącą polityką Unii Europejskiej. Spotkanie z premierem Łotwy dotyczyło też rozbudowy infrastruktury w regionie, m.in. trasy Via Carpatia.

Premier Szydło rozmawiała również z premierem Chińskiej Republiki Ludowej.

W grupie "16+1", która spotyka się w sobotę w Rydze, oprócz Chin znajdują się: Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Słowenia, Chorwacja, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Albania i Macedonia.

- Generalnym celem formatu współpracy 16+1 jest przede wszystkim zacieśnienie relacji gospodarczych z Chinami oraz wypracowywanie rozwiązań mających przyczynić się do rozwoju inwestycji i wzrostu wymiany handlowej pomiędzy partnerami. Aby tego jednak dokonać, niezbędnym jest zintensyfikowanie działań na rzecz rozbudowy infrastruktury drogowej, kolejowej i również morskiej. Tego typu spotkania mają przyczyniać się do wypracowania konsensusu politycznego co do zasadniczych kierunków współpracy w takich obszarach, jak gospodarka, przemysł, rolnictwo, kultura, nauka czy turystyka – powiedział PAP rzecznik rządu Rafał Bochenek, zapowiadając szczyt.

- Kraje Europy Zachodniej trochę nam zazdroszczą, że mamy tyle form współpracy z Chińczykami. Warto zwrócić uwagę, że rozmowy będą toczyły się z dość szeroką inicjatywą gospodarczą Chińczyków, +Inicjatywą Pasa i Szlaku+, która ma wzmocnić relacje między krajami Europy Środkowo-Wschodniej a Chinami, przyczynić się do promocji naszego regionu w Chinach. Tego mają m.in. dotyczyć rozmowy – powiedział rzecznik rządu dziennikarzom przed wylotem do Rygi.

- Dla Polski formuła 16+1 to uzupełnienie kontaktów bilateralnych z Chinami – dodał Bochenek. Zaznaczył, że trwają rozmowy w zakresie dostępu polskich produktów rolnych do chińskiego rynku, m.in. eksportu wołowiny czy jabłek. Zapowiedział, że w przyszłym roku premier Beata Szydło odwiedzi Chiny.

