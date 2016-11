Agencja Moody’s podniosła rating Węgier z poziomu Ba1 do Baa3, czyli z poziomu spekulacyjnego do inwestycyjnego z perspektywą stabilną. Minister gospodarki narodowej Mihaly Varga wyraził nadzieję, że otworzy to nowy rozdział w obniżaniu zadłużenia Węgier.

Moody’s uzasadnił podniesienie w piątek wieczorem ratingu m.in. tym, że rząd Węgier wykazuje zdecydowanie w obniżaniu zadłużenia państwa i poprawia się struktura długu państwowego – m.in. zmniejszyła się wysokość zadłużenia w walutach obcych – dzięki czemu podatność gospodarki na zewnętrzne czynniki znacznie spadła.

Agencja prognozuje, że korzystna dynamika gospodarcza na Węgrzech utrzyma się w najbliższych latach i wzrost gospodarczy będzie wynosić 2-2,5 proc. PKB.

Decyzja Moody’s oznacza, że już wszystkie trzy czołowe agencje ratingowe plasują Węgry na poziomie inwestycyjnym. Jako pierwsza rating kraju podniosła w maju agencja Fitch, zaś we wrześniu uczyniła to agencja Standard & Poor's.

Minister Varga ocenił na sobotniej konferencji prasowej w Budapeszcie, że powrót kraju do poziomu inwestycyjnego w ratingu wszystkich trzech agencji może spowodować obniżenie kosztów obsługi zadłużenia Węgier o 10 mln ft (33 mln euro) w ciągu najbliższego 1,5 roku, ale jeszcze ważniejsze jest to, że wzrasta inwestycyjna atrakcyjność kraju.

Zdaniem ministra, podniesienie ratingu jest zewnętrznym potwierdzeniem skuteczności polityki gospodarczej rządu.

Dyrektor administracyjny Węgierskiego Banku Narodowego Daniel Palotai ocenił zaś, że Węgry zyskały dzięki podniesieniu ratingu stabilnych inwestorów, planujących długoterminowe zaangażowanie.

