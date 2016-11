Schulz uzgodnił konsultacje PE z Turcją

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz uzgodnił w piątek w rozmowie telefonicznej z tureckim premierem Binalim Yildirimem, że powinno się szybko podjąć konsultacje między rządem Turcji i PE – podała agencja dpa, powołując się na otoczenie Schulza.

Oznacza to, że mimo ostrego potępienia najnowszych aresztowań w Turcji Schulz chce utrzymać środki dialogu z nią.

Według informatorów dpa, negocjatorzy obu stron powinni tak szybko, jak to możliwe, podjąć rozmowy w Ankarze i Brukseli, by nie doszło do dalszej eskalacji napięcia w stosunkach między będącą członkiem NATO Turcją a UE. Poruszyć należy wówczas także problem losu poszczególnych zatrzymanych opozycyjnych polityków i dziennikarzy, by uzyskać ich jak najrychlejsze uwolnienie.

W trwającej godzinę rozmowie zarówno Schulz, jak i Yildirim wyraźnie przedstawili swe przeciwstawne opinie na temat wydarzeń w Turcji. Przewodniczący PE skrytykował przy tym aresztowanie obu przewodniczących opozycyjnej prokurdyjskiej partii HDP. Według niego Turcja oddaliła się w ten sposób jeszcze bardziej od zasad demokratycznych i wystawiła swe partnerstwo z Europą na ciężką próbę.

Wypowiadając się wcześniej na temat postępowania tureckich władz wobec dziennika „Cumhuriyet”, Schulz zaznaczył, że „gdzie ograniczana jest wolność prasy, a dziennikarze żyją w strachu, tam kończy się demokracja”.

RS, PAP