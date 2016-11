Niemcy: MSW chce odsyłać uratowanych na morzu migrantów

Niemieckie ministerstwo spraw wewnętrznych chce odsyłać od razu z powrotem do Afryki imigrantów uratowanych podczas prób przedostania się przez Morze Śródziemne do Europy – podał w niedzielę niemiecki dziennik „Welt am Sonntag”.

– Brak widoków na dotarcie do europejskiego wybrzeża powinien skłonić migrantów do rezygnacji z niebezpiecznej podróży, która stanowi zagrożenie dla ich życia i pochłania znaczne środki finansowe – powiedziała rzeczniczka MSW w Berlinie, potwierdzając informację gazety.

– Resort spraw wewnętrznych stawia sobie za cel pozbawienie organizacji zajmujących się przemytem ludzi podstaw ich działalności oraz powstrzymanie imigrantów przed grożącą śmiercią przeprawą przez Morze Śródziemne – dodała rzeczniczka MSW.

„Die Welt am Sonntag” zwraca uwagę, że podobną politykę prowadzi Australia, gdzie liczba nielegalnych przekroczeń granicy spadła niemal do zera.

Migranci, którzy próbują przedostać się do Europy z Libii, byliby odsyłani nie do tego kraju, lecz do innego kraju w Afryce Północnej – Tunezji bądź Egiptu. Tam mogliby złożyć wniosek o azyl. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia podania osoby takie byłyby transportowane do Europy. Jak wyjaśnia redakcja, autorzy tej propozycji mają nadzieję, że imigranci szybko zrozumieją, iż pełna niebezpieczeństw nielegalna podróż do Włoch nie rokuje szans na powodzenie.

RS, PAP