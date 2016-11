Irak: Kurdyjscy bojownicy zbliżają się do miasta pod Mosulem

Kurdyjscy bojownicy (peszmergowie) rozpoczęli w poniedziałek rano ofensywę z dwóch kierunków na miejscowość Baszika, oddaloną o kilkanaście kilometrów od Mosulu, pozostającego bastionem Państwa Islamskiego (IS) w Iraku.

Baszika jest oddalona o 13 km na północny wschód od obrzeży Mosulu i o 20 km od centrum tego miasta. Uważa się, że w dużej części została opuszczona przez IS i broni jej zaledwie kilkudziesięciu bojowników – pisze Associated Press.

Siły kurdyjskie od tygodni oblegają Baszikę, ale podjęta w poniedziałek ofensywa oceniana jest – jak podkreśla AP – jako najpoważniejsza dotąd próba odbicia tej miejscowości z rąk IS.

W poniedziałek między oddziałami kurdyjskimi a islamistami wywiązała się intensywna wymiana ognia. Peszmergowie ostrzelali pozycje IS w mieście z moździerzy i ciężkiej artylerii w niedzielę w ramach przygotowań do ofensywy oraz w poniedziałek po rozpoczęciu natarcia.

Natarcie na Baszikę to część działań zbrojnych, podejmowanych wspólnie przez irackie wojsko, peszmergów i prorządowe milicje przy wsparciu sił dowodzonej przez USA koalicji w celu zdobycia Mosulu – miasta na północy Iraku, które pozostaje pod kontrolą IS od 2014 roku i uchodzi za stolicę tego dżihadystycznego ugrupowania w Iraku.

Irackie siły specjalne w ubiegłym tygodniu weszły do Mosulu i zdołały utworzyć przyczółek na jego wschodnich peryferiach, jednak ich postęp spowolnił się po dotarciu do gęściej zaludnionych dzielnic, gdzie IS stosuje metody partyzantki miejskiej, takie jak samochody-pułapki, ukryte bomby oraz bezpośrednie starcia w wąskich ulicach.

IS kontroluje dzielnice w północnej, południowej i zachodniej części Mosulu. Specjalny wysłannik prezydenta USA ds. koalicji przeciwko IS, Brett McGurk, powiedział w niedzielę wieczorem, że ofensywa przeciw ekstremistom w tym mieście postępuje „szybciej, niż zakładano”. Jak ocenił, działania zbrojne obliczone na osłabienie IS i rozbicie kontrolowanego przez tę grupę terytorium w Iraku i Syrii może zająć około trzech lat.

