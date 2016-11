Peszmergowie zajęli Baszikę pod Mosulem

Kurdyjscy bojownicy (peszmergowie), którzy biorą udział w ofensywie irackich sił rządowych na Mosul, odbili z rąk dżihadystów z Państwa Islamskiego (IS) pobliską miejscowość Baszika – oznajmił we wtorek wysoki rangą przedstawiciel władz irackiego Kurdystanu.

Baszika „jest pod pełną kontrolą” peszmergów – powiedział przedstawiciel ministerstwa z autonomicznego regionu Kurdystanu, któremu podlegają siły bezpieczeństwa, Dżabbar Jawar.

Peszmergowie rozpoczęli w poniedziałek najpoważniejszą dotąd próbę odbicia z rąk IS Basziki, która leży kilkanaście kilometrów na północny wschód od Mosulu.

– Nasze siły właśnie przeczesują to miasto i je rozminowują – sprecyzował Jawar. – Rano terroryści chowali się w domach, chcieli uciec. 13 z nich zostało zabitych – relacjonował. Jak dodał, pięciu bojowników odniosło obrażenia w podziemnych tunelach.

W pobliżu Basziki znajduje się baza wojskowa, w której rozmieszczeni są tureccy żołnierze. Szkolą tam sunnickie milicje i peszmergów. Obecność Turków w Baszice jest powodem napięcia na linii Ankara – Bagdad, gdyż iracki rząd twierdzi, że nie wydał na nią zgody. Turcja chce odgrywać rolę w ofensywie na Mosul, która rozpoczęła się 17 października i ze swej bazy przeprowadza ataki artyleryjskie wymierzone w dżihadystów.

W ofensywie na Mosul uczestniczą wspólnie irackie wojsko, peszmergowie i prorządowe milicje przy wsparciu sił dowodzonej przez USA koalicji. Położony na północy Iraku Mosulu pozostaje pod kontrolą IS od 2014 roku i uchodzi za stolicę tego dżihadystycznego ugrupowania w Iraku.

Irackie siły specjalne w ubiegłym tygodniu weszły do Mosulu i zdołały utworzyć przyczółek na jego wschodnich peryferiach, jednak ich postęp spowolnił się po dotarciu do gęściej zaludnionych dzielnic, gdzie IS stosuje metody partyzantki miejskiej, takie jak samochody-pułapki, ukryte bomby oraz bezpośrednie starcia w wąskich ulicach.

RS, PAP