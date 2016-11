Orbán o zwycięstwie Trumpa: Wspaniała wiadomość

Za wspaniałą wiadomość uznał premier Węgier Viiktor Orbán zwycięstwo Republikanina Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA, gratulując mu wygranej. Napisał o tym na Facebooku.

„Gratulacje. Co za wspaniała wiadomość. Demokracja wciąż żyje” – napisał Orbán po angielsku na swoim profilu.

W lipcu Orbán pozytywnie wypowiadał się o poglądach Trumpa w sferze bezpieczeństwa. Oświadczył, że chyba nie potrafiłby lepiej wyrazić, co jest potrzebne do zwalczania terroryzmu, niż uczynił to Trump.

Na pierwszym miejscu wymienił skuteczny system tajnych służb. – Narodowe tajne służby i ich współpraca powinny być w Europie tajnymi służbami zdolnymi do działania najlepiej na świecie – oświadczył.

Za konieczne uznał także zaprzestanie „eksportowania demokracji”. – Jeśli nadal będziemy stawiać na pierwszym planie budowanie demokracji zamiast stabilności w takich miejscach, gdzie są na to wyjątkowo małe szanse, to nie będziemy budować demokracji, tylko wywoływać niestabilność” – oznajmił Orbán.

RS, PAP