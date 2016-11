Niemcy: 8 lat więzienia za powiązania z IS

Sąd we Frankfurcie nad Menem skazał na osiem i pół roku pozbawienia wolności mężczyznę, który w 2013 roku przyłączył się do dżihadystycznej organizacji Państwo Islamskie (IS) i walczył w jej szeregach w Syrii.

Skazany to 30-letni Abdelkarim El B., urodzony we Frankfurcie nad Menem obywatel Niemiec pochodzenia marokańskiego.

Sąd skazał go za przyłączenie się we wrześniu 2013 roku do IS w Syrii i walkę zbrojną w szeregach tego ugrupowania terrorystycznego. Uznano także za dowiedzione, że Abdelkarim El B. dopuścił się wraz z innymi osobami profanacji zwłok bojownika walczącego z IS. Sfilmował on swoim telefonem komórkowym okaleczenie ciała zabitego, a wcześniej dokumentował w ten sposób własny udział w walkach.

W lutym 2014 roku mężczyzna został ujęty w Turcji, gdy swojej żonie przekazał ładunek wybuchowy domowej roboty, z poleceniem przetransportowania go do Niemiec. Rok później został przekazany władzom niemieckim. Początkowo oskarżony był o przygotowywanie aktu przemocy zagrażającego bezpieczeństwu narodowemu, dopiero później wyszło na jaw, że mógł on przyłączyć się do IS.

