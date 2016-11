Rosja: NATO śledzi nasze okręty

Ministerstwo obrony Rosji oświadczyło w środę, że jednostki NATO śledziły na Morzu Śródziemnym rosyjską grupę bojową. Według resortu Rosjanie zmusili do oddalenia się holenderski okręt podwodny, który w pobliżu ich jednostek wykonywał niebezpieczne manewry.

W skład rosyjskiej flotylli na Morzu Śródziemnym wchodzi m.in. lotniskowiec Admirał Kuzniecow i krążownik rakietowy Piotr Wielki. Jak informowały wcześniej europejskie media, rosyjską grupę bojową śledził Stały Zespół Okrętów NATO SNMG-1.

Rzecznik rosyjskiego ministerstwa obrony gen. Igor Konaszenkow podkreślił, że podczas rejsu w kierunku Morza Śródziemnego grupa regularnie wykrywała obecność jednostek NATO, w tym amerykańskiego okrętu podwodnego USS Virginia.

– Na początku listopada wykryliśmy obecność atomowego okrętu podwodnego USS Virginia, który próbował śledzić rosyjskie jednostki – dodał gen. Konaszenkow. Jednocześnie zapewnił, że rosyjskie okręty płyną ustaloną wcześniej trasą i podejmują wszelkie środki dla zapewnienia sobie bezpieczeństwa.

Rzecznik dodał, że w środę rano do grupy na Morzu Śródziemnym zbliżył się holenderski okręt podwodny, który wykonywał niebezpieczne manewry i próbował śledzić rosyjskie jednostki. Holendrzy zostali wykryci sonarami, w związku z czym poderwano w powietrze śmigłowce bojowe Ka-27. Po pewnym czasie jednostka państwa NATO została zmuszona do oddalenia się. Według Rosjan „niebezpieczne” działania Holendrów mogły doprowadzić do poważnego wypadku morskiego.

Rosyjskie jednostki zapewniają wsparcie dla działań zbrojnych prowadzonych w Syrii przez wojska wierne prezydentowi tego kraju Baszarowi al-Asadowi.

RS, PAP