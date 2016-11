USA: Zderzenie w powietrzu dwóch myśliwców

W środę doszło do zderzenia w powietrzu dwóch wielozadaniowych myśliwców F/A-18 Hornet na Oceanem Spokojnym w pobliżu bazy powietrznej amerykańskiej piechoty morskiej w Miramar w pobliżu San Diego – poinformowało na Twitterze dowództwo bazy. Nikt nie zginął.

Zgodnie z komunikatem udostępnionym na Twitterze jeden z pilotów zdołał wylądować po kolizji. Natomiast drugiemu udało się katapultować i ekipa ratownicza zmierza do miejsca, gdzie on się znajduje – wynika z informacji udostępnionych przez bazę Miramar Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych.

F/A-18 Hornet (wersje A, B, C, D) to amerykański myśliwiec wielozadaniowy zdolny do działań w każdych warunkach atmosferycznych; służy również do kontroli przestrzeni powietrznej. Zaletą Hornetów jest ich bezawaryjność i prosta obsługa naziemna, a także możliwość przenoszenia różnego rodzaju uzbrojenia.

Wersje B i D samolotu F/A-18 są dwuosobowe i wykorzystuje się je do szkoleń. Zarówno wersja A, jak i C jest jednomiejscowa.

W komunikacie nie sprecyzowano, który z modeli uczestniczył w kolizji.

RS, PAP