Kuba: Zapowiedź trzydniowych manewrów wojskowych

Rząd Kuby zapowiedział przeprowadzenie w dniach 16-18 listopada manewrów w celu „przygotowania wojska i ludności do stawienia czoła różnym działaniom nieprzyjaciela”.

Dziennik rządowy „Granma”, publikując komunikat w tej sprawie pod wielkim nagłówkiem na pierwszej stronie, uzasadnia „strategiczną potrzebę” przeprowadzenia ćwiczeń w ramach „przygotowań kraju do obrony”.

„Mają one za cel przygotowanie organów kierowniczych i dowództwa różnych struktur obrony narodowej i terytorialnej do pełnienia ich funkcji, umocnienie obronności kraju oraz przygotowanie wojsk i ludności do stawienia czoła wszelkim działaniom nieprzyjaciela” – czytamy w komunikacie.

Na Kubie od trzech lat nie było tego rodzaju ćwiczeń wojskowych.

RS, PAP