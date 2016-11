Dowódca IS zginął w walkach w Mosulu

Jeden z głównych wojskowych dowódców sił Państwa Islamskiego Chaled al-Mituiti zginął w czwartek w Mosulu w walkach z irackimi siłami rządowymi, które toczyły się we wschodniej dzielnicy miasta Al-Entesar – poinformował iracki generał Kasem Nezal.

Jeden z dowódców irackich generał Kasem Nezal powiedział dziennikarzom, że Mituiti zginął wraz ze swymi trzema adiutantami.

Al-Mituiti był świeżo mianowanym szefem tzw. Władzy Wojennej Państwa Islamskiego. Funkcję tę objął przed trzema dniami, niezwłocznie po tym, jak zginął jego poprzednik, Mohanad Hamed Ibrahim, pseudonim „Abu Aisza al-Bilaui”.

Al-Bilaui był jednym z najbardziej doświadczonych dowódców wojskowych IS.

Irackie siły antyterrorystyczne wyzwoliły w czwartek dzielnicę wschodniego Mosulu Al-Zahra, wkroczyły do dzielnicy Al-Tahrir i przygotowują się do szturmu dzielnicy Al- Kadesija, który poprzedziło bombardowanie lotnicze pozycji IS.

Od północnego wschodu nacierają od czwartku na Mosul oddziały kurdyjskich peszmergów, które zajęły już dzielnice Al-Sada i Bauiza.

