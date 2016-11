Syria: Tureckie samoloty trafiły w 15 celów IS

Tureckie samoloty trafiły w piętnaście celów Państwa Islamskiego (IS) w rejonie miasta Al-Bab na północy Syrii podczas niedzielnej operacji z syryjskimi rebeliantami mającej na celu wyparcie stamtąd bojowników IS – poinformowała w poniedziałek turecka armia.

Jak sprecyzowano w komunikacie, w atakach zniszczonych zostało dziesięć pozycji obronnych Państwa Islamskiego, centra dowodzenia i magazyny z amunicją.

W trakcie starć śmierć poniosło dziewięciu syryjskich rebeliantów.

Miasto Al-Bab jest położone w połowie drogi między leżącym przy turecko-syryjskiej granicy Dżarabulusem a Aleppo na północnym zachodzie Syrii.

We wrześniu turecki minister obrony narodowej Fikri Isik zapewniał, że Turcja nie zamierza wykorzystywać piechoty w swych operacjach wojskowych na północy Syrii, wymierzonych w dżihadystów z IS i kurdyjskich bojowników. Powiedział, że jeśli dojdzie do operacji mającej na celu odbicie miasta al-Bab z rąk IS, to dokonają jej siły Wolnej Armii Syryjskiej.

RS, PAP