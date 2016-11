Niemcy: Policyjna akcja przeciwko islamistom

Niemiecka policja przeprowadziła dzisiaj szeroko zakrojoną akcję przeciwko islamistom podejrzanym o wspieranie dżihadystów z Państwa Islamskiego (IS). Policjanci przeszukali 200 mieszkań i biur należących do salafitów ze stowarzyszenia „Prawdziwa religia”.

Istniejące od 10 lat w Niemczech stowarzyszenie „Prawdziwa religia” (DWR) znane jest z akcji rozdawania bezpłatnych egzemplarzy Koranu. Zdaniem niemieckich władz, akcje tego rodzaju były jedynie kamuflażem dla werbowania zwolenników IS na terenie Niemiec.

Policja przeszukała pomieszczenia na terenie 10 krajów związkowych, w tym w Hesji i Berlinie – podała agencja dpa. MSW zapewnia, że operacja nie jest związana z konkretnym zagrożeniem terrorystycznym. Nikogo nie zatrzymano.

Szef MSW Thomas de Maziere zdelegalizował DWR i zakazał akcji rozdawania Koranu.

Niemiecki kontrwywiad zarzuca członkom „Prawdziwej religii” gloryfikowanie dżihadu i zamachów terrorystycznych. Federalny Urząd Ochrony Konstytucji szacuje liczbę radykalnych salafitów w Niemczech na 9,2 tys. 1,2 tys. osób uważanych jest za potencjalnych terrorystów. 870 osób – mężczyzn i kobiet wyjechało z Niemiec do Syrii, by walczyć po stronie IS.

RS, PAP