Trump „naturalnym sojusznikiem” Syrii?

Donald Trump będzie naszym naturalnym sojusznikiem, jeśli włączy się w walkę z terrorystami – powiedział we wtorek wieczorem prezydent Syrii Baszar al-Asad w wywiadzie dla portugalskiej telewizji publicznej RTP.

– Nie możemy powiedzieć, co będzie on [Trump] robił, ale jeśli zamierza walczyć z terrorystami, to oczywiście będzie naszym naturalnym sojusznikiem, tak jak Rosja, Iran i wiele innych państw, które chcą pokonać terroryzm – stwierdził Baszar al-Asad.

Władze w Damaszku za „terrorystyczne” uważają wszystkie ugrupowania rebeliantów.

W wywiadzie dla portugalskiej telewizji Asad pokreślił, że ostrożnie, a nawet sceptycznie podchodzi do obietnic Trumpa z kampanii wyborczej. Kandydat Republikanów obiecywał zdecydowaną walkę z terroryzmem, a przede wszystkim z Państwem Islamskim (IS). Trump sugerował także, że po jego wyborze na prezydenta polityka USA wobec Syrii nie będzie tak jak do tej pory koncentrowała się na walce z rządem Asada. Zwracał uwagę, że największym zagrożeniem dla USA jest IS.

– Poczekamy, zobaczymy – powiedział prezydent Syrii. Dodał: – Nie mamy jednak zbyt dużych oczekiwań, gdyż amerykański rząd składa się nie tylko z prezydenta.

Baszar al-Asad ponownie oskarżył Waszyngton o ingerencję w wewnętrzne sprawy innych państw. – W rzeczywistości USA są jedynie dobre w tworzeniu problemów, a nie w ich rozwiązywaniu – powiedział syryjski prezydent.

RP, PAP