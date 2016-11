Demokraci i Republikanie wybrali liderów w Senacie

Senator Chuck Schumer został wybrany na nowego lidera demokratycznej mniejszości w Senacie USA; przywódcą senackich Republikanów został ponownie senator Mitch McConnell. Obydwaj liderzy zostali wybrani w głosowaniach za zamkniętymi drzwiami.

Schumer jest senatorem z Nowego Jorku i na stanowisku przywódcy demokratycznej mniejszości zastąpi przechodzącego na polityczną emeryturę wpływowego senatora Harry'ego Reida z Nevady.

O tym, że 74-letni McConnell, senator z Kentucky, zachowa swoją funkcję, wiadomo było już od pewnego czasu, mimo że nie poparł on Donalda Trumpa podczas kampanii wyborczej i często – jak pisze AP – odmawiał odpowiedzi na pytania dziennikarzy dotyczące kandydata Republikanów.

McConnell jest jednak niezmiernie popularny wśród republikańskich kongresmanów i uważany jest za bardzo uprzejmego, ale skutecznego lidera. Był on przez osiem lat przywódcą republikańskiej mniejszości w Senacie, aż do roku 2015, kiedy to jego partia uzyskała kontrolę nad izbą wyższą Kongresu, a on został liderem senackiej większości.

65-letni Schumer będzie – jak pisze AP – najpotężniejszym demokratą w Waszyngtonie i liderem senackiej opozycji.

W wyniku wyborów Partia Republikańska (GOP) ma nie tylko swojego prezydenta, ale i utrzymała większość w obu izbach Kongresu. Demokraci nie odzyskali większości w Senacie, zmniejszając tylko przewagę głosów republikańskich z 8 do 4 – obecnie Republikanie mają większość 52 do 48 miejsc.

Przewodniczącym Izby Reprezentantów pozostanie Paul Ryan, który mimo wahań w ostatniej chwili zdecydowanie poparł kandydata GOP. Demokraci w niższej izbie Kongresu starają się wyciągnąć wnioski z wyborczej porażki i ogłosili, że zaczekają z wyborem lidera mniejszości do końca listopada. Jak komentuje AP, jest to ostrzeżenie dla obecnej przywódczyni Demokratów Nancy Pelosi.

RP, PAP