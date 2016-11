Kosowo: Aresztowano 19 podejrzanych o planowanie zamachów

Policja w Kosowie poinformowała o aresztowaniu w ciągu ubiegłych 10 dni 19 ludzi podejrzanych o powiązania z Państwem Islamskim i planowanie zamachów w samym Kosowie oraz w sąsiedniej Albanii.

Według policji, polecenia w sprawie zamachów przekazywał zatrzymanym samozwańczy „dowódca Albańczyków w Syrii i Iraku” Lavdrim Muhaxheri. „Planowali dokonanie ataków terrorystycznych w Kosowie, jak również (ataku) na izraelską drużynę piłki nożnej i jej kibiców w trakcie meczu Albania – Izrael” – głosi policyjny komunikat.

Mecz Albanii z Izraelem w ramach eliminacji mistrzostw świata rozegrano 12 listopada w albańskim mieście Elbasan, zamiast – jak pierwotnie planowano – w Szkodrze ze względu na obawy przed ewentualnym zagrożeniem terrorystycznym.

Kosowska policja poinformowała, że aresztowani planowali przeprowadzenie „zsynchronizowanych ataków terrorystycznych”, ale nie podała żadnych szczegółów na ten temat. Dodała, że skonfiskowano materiały wybuchowe, broń, amunicję i bezpilotowy aparat latający.

Co najmniej 200 ludzi zostało w ostatnich latach aresztowanych lub objętych śledztwem w Kosowie w związku z podejrzeniami o współpracę z Państwem Islamskim. 300 mieszkańców Kosowa udało się do Syrii, by walczyć u boku Państwa Islamskiego, a ponad 50 z nich zostało tam zabitych.

RS, PAP